Boğazkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün daveti üzerine ilçeye gelen akademisyenler ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören öğrencilerle buluştu.

"Boğazkale Bilim ve Kariyer Söyleşileri" adıyla 26 Eylül 2025 Cuma günü gerçekleştirilen programda, Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Hitit Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Abdurrahman Asan ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Gülden Asan, bir araya geldikleri öğrencilere "Bilim ve Teknolojiye Dair Kısa Söyleşiler", "Boğazkale'den de Aziz Sancar çıkabilir", "Okulda ve Çevrede Proje Yapalım" ve "Gençlerle Geleceği Konuşmak: Meslek, İş ve Kariyer" gibi konularda bilgiler verdiler.

Boğazkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutu Fırat’ın koordinasyonunda yürütülen ve Boğazkale İlkokulu / İmam Hatip Ortaokulu, Yekbas Şehit İsa Höçük İlkokulu / Ortaokulu ile Şehit Mustafa Karasakal Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen söyleşilerde motivasyon artırıcı yönde etki doğuracak bir yol izlendi.

Anasınıfından ilkokul ve ortaokul düzeyinde öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, onlarla neşeli bir iletişim atmosferi oluşturup bilgi ve tecrübeleri ışığında paylaşımlarıyla meraklarını ön plana çıkartıp peş peşe sorular sorarak hızlı ve seri bir diyaloğun doğmasını sağladı.

Matematik ve fen bilimleri yanı sıra küçülen dünyada sahip olunması gereken yetkinlikler ile yabancı dil bilmek gibi çok değişik konuları verdiği örneklerle konuşmasını ilgi çekici hale getirdi.

Nobel ödüllü bilim insanlarından örnekler veren ve kendisinin de bir köy okulundan eğitim hayatına başladığını belirten Prof. Dr. Böyükata, yaşadıklarından bahsetti.

Eğitimin her düzeyinde proje tabanlı çalışmaların olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, yarışmalarda ödül almanın güzel olduğunu ancak ödül alamamanın kötü bir şey olmadığını ifade etti ve öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda proje yapmalarının önemine değindi.

Prof. Dr. Abdurrahman Asan da ortaokul öğrencilerine hayal ve hedefler belirleyerek o hedefler ve hayale erişmek için planlı çalışmak gerektiğinin altını çizdi.

Sistemli ve istikrarlı bir gayret içerisinde olanların, nereye varmak istediğinin bilincinde olanların her zaman daha avantajlı olacağını farklı yönleriyle ortaya koydu.

TÜBİTAK proje desteklerine ilişkin yapılan hatırlatmalarda her zaman etrafta yapılacak yeni yeni işler olduğu göz önüne serilerek okulda ve çevrede proje yapılabileceğinin altı çizildi.

İlerleyen sanayi ve teknoloji ile birlikte her geçen gün daha fazla önem kazanan iş sağlığı ve güvenliği konusu da temel düzeyde ele alındı. Gerçekleştirilen programa katılmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Gülden Asan ise öğrencilere sağlık ve güvenlik işaretleri ile ilgili sunum yaptı.

Bu işaretlerle ilgili oyunlar oynattı. Kolay anlaşılır bir dille ele aldığı konuları aktif katılımlı bir yolla öğrencilere aktardı. Öğrencilerden gelen soruları cevaplandırdı. Ortaokul düzeyindeki öğrencilerle yapılan böylesi çalışmalarda yer almayı çok anlamlı bulduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Gülden Asan, katıldığı bu etkinliğin kendisi için de güzel bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Liseli gençlerle okullarının konferans salonunda bir araya gelen akademisyenler yol gösterici bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, "Gençlerle Geleceği Konuşmak: Meslek, İş ve Kariyer" başlığı etrafında verdiği bilgilerde adeta beyin fırtınası yaptırdı. Bugünkü bilimsel gelişmelerin antik dönemlerdeki bilimsel düşünceye, daha sonraki dönemlerde üretilen salt bilimsel bilgiye ve hem deneysel hem teorik ve hem de hesaplamalı bilimlerdeki ilerlemelere bağlı oluşuna dair örnekler verdi. Meslek, iş ve kariyer gibi kavramların farklılıklarını izah etti.

Bazen bilimsel ve teknolojik gelişmelerin bir başka alandaki gelişmelerin görülmesiyle hızlandığını da ifade eden Prof. Dr. Böyükata, uzay araştırmalarının yazılım sektöründeki gelişmelere ve malzeme bilimindeki gelişmelere de bağlı olarak hızla ilerlediğini örneklerle ortaya koydu.

Malzeme bilimi konusunda bilgiler veren Prof. Dr. Abdurrahman Asan yaptığı söyleşide korozyon konusunu işleyip tanımladı, korozyonun sebeplerini açıklayarak korozyondan korunma yollarını anlattı. Temel niceliklerle ilgili yanlış anlamaları da gidermeye çalıştı.

Gençlere güncel gelişmeler, girişimciliğin önemi ve kariyer planlaması ile geleceğe dair önemli mesajlar verildi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Prof. Dr. Abdurrahman Asan ve Dr. Öğretim Üyesi Gülden Asan öğrencilerle buluşup aynı ortamda vakit geçirmekle akademik kariyer yapma bakımından etkili bir örneklik teşkil ettiler ve ilham kaynağı oldular.

Ziyaret edilen okullarda akademisyenler günün anısına beraberinde getirdikleri kitap ve afiş gibi hediyeleri de dağıttılar.

Bu materyallerin teminindeki katkılarından dolayı, Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gültekin Çakmakçı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Feridun Hakan Özkan, Kâşif Çocuk Yayınları İmtiyaz Sahibi Emrullah Köker, INTERDATA Genel Müdürü Kahraman Gündüz, Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği Başkanı Dr. İbrahim Erdoğan, emekli öğretmen Selami Tanoğlu, Ankara’dan eğitimci Erol Özel, Berlin’den Adem Karaca, Uzman Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu, Doç. Dr. Handan Yalvaç Arıcı ile arkadaşlarına ve eğitime destek veren bütün gönüllülere teşekkür edildi.

Program kapsamında gidilen okulların müdürleri Mustafa Kocabaş, Duran Kelepircioğlu ve İsmail Ballı ile akademisyenlere eşlik eden Şube Müdürü Aydın Bora ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutu Fırat, faydalı ve isabetli bir program olduğu yönünde değerlendirmelerde bulunarak konuk akademisyenlere bu gönüllü ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.

Boğazkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutu Fırat, yaptığı açıklamada daha önceleri de kariyer günleri etkinlikleri düzenlediklerini ve bu programın da bu yönüyle faydalı olduğunu ifade ederek farklı çalışmalarda da akademisyenlerden destek almak istediklerini ifade etti.

Mutu Fırat, “Fedakârlığı benimsemiş akademisyenlerimizi tanımaktan ve ilçemizde ağırlamaktan onur duyduk. İlçemizin küçük ve eğitim imkânlarını artırmak için çalışıyoruz. Birçok öğrencimizin eğitimlerinde daha fazla fırsat yakalamalarını istiyoruz. Bu nedenle ilçemizde akademisyenlerin öğrencilerimizle söyleşiler ve seminerler yapması, çok anlamlı ve bir o kadar da kıymetli bir hadisedir. Öğrencilerimizin konuk akademisyenlerden çok istifade ettiğinden eminim. Kaldı ki, hem öğretmenlerimiz hem de şahsım dahi bu söyleşilerden çok faydalandık. Umuyorum ki öğrencilerimizde kendilerini geleceğe hazırlayacak yönde istifade etmişlerdir. Neticede öğrencilerimizin ufkunda bir ışık yakabildiysek ne mutlu bizlere. Bu programın güzelliğini bizlere yaşattıkları için kendilerine müteşekkirim. Daha başka programlarda da görüşmek istediğimi ifade etmek isterim” dedi.

Öteden beri bu tür etkinliklere öncülük eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata ad yaptığı değerlendirmede, “Boğazkale, pek çok kez yolumun düştüğü bir yer. Buradaki okulları da ziyaret etmeyi arzuluyordum. Bu etkinlik bizler için bir huzur kaynağı. Pek çok yerde ilçelere yakın köyler ilçelerin mahallesi yapıldı. Köylerden çocuklar taşımalı eğitimle ilçe merkezlerindeki okullara da çokça geliyor. İlçelerimizde de öğrenci sayıları az olan sınıflarda bire bir eğitim veriliyor. Bu çok büyük bir fırsat. Farkında olmak lazım. Bu okullar ‘butik okul’ özelliğindedir. Farkında olmak lazım. Boğazkale, Hititlerin başkenti Hattuşaş’ı bağrında taşıyor. Güzel bir müze var. Çevrede tarihi ve sanatsal zenginlikler var. Doğal güzellikler çok fazla. Bunlar değerlendirilmeli. Geleceği şekillendirecek çocukların merkezi gibi bir yer. Gözden çıkartabileceğimiz bir öğrenci dahi olamaz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)