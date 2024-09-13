Çorum'un Boğazkale ilçesinde kurulacak olan "Boğazkale Belediyesi Gençlik Merkezi” çalışmalarına ait iş birliği protokolü Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve İl Gençlik ve Spor İl Müdür V. Hüseyin Şahin tarafından imzalandı.

Valilik toplantı salonunda imzalanan protokol kapsamında Boğazkale Belediyesi Gençlik Merkezi’nin çalışmalarına yardımcı ve destek olmak amacıyla öncelikli olarak belirlenmiş alanlar başta olmak üzere taraflarca uygun görülen tüm alanlarda planlı çalışmalar yürüterek, gençliğe yönelik çalışmalar yapılacak. Boğazkale Gençlik Merkezi'nde protokolde yer alan kurumlar tarafından yapılacak olan ortak faaliyetlerle gençlere milli, manevî, ahlâkî, insanî ve kültürel değerlerin benimsetilmesi; onların mesleki, akademik, sportif, sanatsal, kültürel, sosyal ve yabancı dil gibi alanlarda yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi, çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanıyor. Protokol kapsamında yapılacak tüm iş ve işlemleri planlamak ve takip etmek üzere ilgili kuruluşlar tarafından yapılacak olan görevlendirmeler ise Valiliğin koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Çocukların ve gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlaması, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif imkanlar sunması açısından gençlik merkezlerinin çalışmalarını önemsediklerini belirten Vali Dağlı, imzalan bu protokolün hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.