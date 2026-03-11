Çorum'un İskilip ilçesinde ayağının çökmesi sonucu tedbir amacıyla ulaşıma kapatılan köprünün yerine oluşturulan alternatif servis yolunda asfalt serim çalışmalarında sona gelindi.

Çorum'un İskilip ilçesi ile Kastamonu'nun Tosya ilçesi arasındaki karayolunda bağlantıyı sağlayan Çomu Çayı üzerindeki köprünün bir ayağı, 16 Şubat tarihinde meydana gelen göçük nedeniyle yıkılmıştı.

Yaşanan olayın ardından ihtimal bir tehlikeyi önlemek amacıyla köprü, Karayolları ekipleri tarafından anında tedbir amaçlı olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Karayolları ekipleri tarafından sahada yapılan gerekli teknik incelemelerin ardından, ulaşıma kapanan yolun yerine yeni bir alternatif servis yolu oluşturuldu.

Bölgede iş makineleri eşliğinde çalışan ekipler, zemin düzenleme çalışmalarının ardından asfalt serim sürecine geçti.

Alternatif yoldaki asfaltlama çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanarak ulaşıma açılması hedeflenirken yeni köprünün yapım sürecininde kısa sürede başlanılacağı öğrenildi.