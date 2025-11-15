İşletmeciliğini Ali Alpay Yılmaz ve Kenan Karataş’ın yaptığı Bohem Kafe açıldı.

Çepni Mahallesi Öğretmen Lisesi Caddesi numara 18 adresinde Çorum halkının hizmetine giren Bohem Kafe’nin açılışına CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve çok sayıda davetli katıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, işletme sahiplerine hayırlı olsun dileklerini ileterek ‘besmele’ yazılı tablo hediye etti.

Açılış duası ve kurdele kesiminin ardından davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Nezih ve ferah ortamı ile Bohem Kafe kahve tutkunlarının yeni adresi olacak.

Butik kafe olarak hizmet verecek olan kafede kahve çeşitlerinin yanı sıra sabah kahvaltısı ve çeşitli aparatlar da bulunuyor.