Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi ile Çorum İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü iş birliğinde düzenlenen mevlit programı, Abdi Bey Camisi’nde ikindi namazı öncesinde gerçekleştirildi.

Programa çok sayıda vatandaşın yanı sıra protokol üyeleri de katıldı.

Programda görme engelli bireyler tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve seslendirilen ilahiler, dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Görme engelli hafızların ve gönüllülerin katkılarıyla hazırlanan bu özel etkinlik, hem birlik ve beraberlik mesajı verdi hem de engelli bireylerin dini hayatın aktif bir parçası olabileceğini bir kez daha gösterdi.

Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi, mevlit programının gerçekleşmesine katkı sunan Çorum Müftülüğüne, programa katılan protokol üyelerine ve tüm vatandaşlara teşekkür ederek, toplumda farkındalık oluşturan çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.