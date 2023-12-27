Çorum ve Çankırı illerinde toplamda 142 bin 460 dekar araziye sulama suyu temin edecek Devrez Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya (Kızlaryolu) Barajı tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Temelden yüksekliği 91.5 metre, talvegden yüksekliği 76,5 metre, 114,82 hm3 depolama hacmi ile 142 bin 460 dekar araziye can suyu verecek olan Kızlaryolu Barajının gövde dolgusunun tamamlandığı belirtildi.

ÇORUM'DA 24 BİN 555 DEKAR ALAN SUYA KAVUŞACAK

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta; "Temelden yüksekliği 91.5 metre, talvegden yüksekliği 76,5 metre olarak projelendirilen Kızlaryolu Barajı; 114,82 hm3 depolama hacmine sahip olacak ve 142 bin 460 dekar (132 bin 510 dekar cazibeli, 9 bin 950 dekar pompaj); Çankırı ilinde 57 bin 260 dekar, Kastamonu ilinde 60 bin 645 dekar, Çorum ilinde 24 bin 555 dekar alan sulanacaktır. Ayrıca, 15 GWh/yıl enerji (5 MW kurulu güç) ile enerji faydası bulunmaktadır.

BÖLGEDE 22 BİN KİŞİYE İSTİHDAM ALANI OLUŞTURACAK

Balta, “22 bin kişiye istihdam alanı oluşturacak projede, milli ekonomiye 360 milyon TL katkı sağlanacak projenin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını dileriz.” dedi.