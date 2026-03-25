Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) sonuçlarını açıkladı.

Çorum’da Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Behzat Çağrı Aydın ve 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi öğrencisi Zehra Özyer, MSÜ Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nda önemli bir başarı elde etti.

Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Behzat Çağrı Aydın Türkiye genelinde 82. sıraya yerleşerek önemli bir başarıya imza atarken, 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi öğrencisi Zehra Özyer ise Türkiye 332'incisi olmayı başardı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1 Mart'ta gerçekleştirilen 2026-MSÜ'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.