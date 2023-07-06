TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya’da bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan maddeleri açıkladı.

Açıklanan verilere göre fiyatı en çok artan maddeler çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri (yüzde 14,93), oteller, pansiyonlar ve diğerleri (yüzde 12,37), sigaralar (yüzde 12,29), taze meyveler (yüzde 11,74) ve havayolu taşımacılığı (yüzde 11,73) oldu. Fiyatı en çok azalan maddeler ise yumurta (yüzde 6,14), çocuk ve bebek ayakkabısı (yüzde 1,81) ve peynir (yüzde 1,01) oldu.

Türkiye’de ise Haziran’da fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 11,73 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı, yüzde 11,32 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları (petrol), yüzde 10,49 ile otomobil (benzinli), yüzde 7,7 ile veri işlem ekipmanı, yüzde 6,83 ile mücevheratlar, saat ve kol saatleri, yüzde 6,49 ile telefon ve telefaks ekipmanları yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 6,14 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünlerde gerçekleşti. Bu ürünü yüzde 1,81 ile çocuk ve bebek ayakkabısı, yüzde 1,01 ile peynir, yüzde 0,95 ile yatak odası mobilyaları, yüzde 0,53 ile taze süt, yüzde 0,29 ile un ve diğer tahıllar, yüzde 0,2 ile kümes hayvanları eti izledi. En az fiyatı artan ise 0,17 kuru sebze, 0,21 ile makarna çeşitleri, 0,46 ile patates ve bazı yumru bitkilerde görüldü. (Haber Merkezi)