Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 12.’si düzenlenen Kitap Kültür Günleri geniş katılımın olduğu törenle açıldı.

Çorum TSO Fuar Kompleksi’nde 10 gün açık olacak Kitap Kültür Günleri’nin açılışına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti eski Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, ÇESOB Başkanı Recep Gür, siyasi parti il temsilcileri, şair yazar Nurullah Genç, belediye başkan yardımcıları ve öğrenciler katıldı.

Çorum Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ülkeler için kılıçlar kadar kalemlerin de önemli olduğunu vurgulayarak; “Ülkeler, topraklar kılıçla fetholur. Kılçla vatan olur. Şehit kanlarıyla vatan olur. Kılıçla fetholan bu topraklar kalemle ihya olur, inşa olur. Kalemle medeniyetini üretir ve tarihleri çağları kalemle açar. Biz ne kadar kılıç medeniyeti isek o kadar da kalem medeniyetiyiz. Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Abdülhamit Han onlar bu cenneti vatanı bize kılıçları ile bahşettiler ama Mevlanalar olmasaydı, Yunus Emreler olmasaydı, Itriler en güzel bestelerini yapmamış olsalardı Ali Kuşcular Matematik’te, bilimde önümüzü açmamış olsalardı kılıçla fethedilen bu topraklar bizim yaşayabilmemiz asla mümkün olmazdı.” şeklinde konuştu

32 BİN ÖĞRENCİYE HEDİYE ÇEKİ

Başkan Aşgın, “çocuklar fuardan kitap alabilsin” Çorum’da 1 ile 8.sınıf arasındaki 32 bin öğrenciye kitap alabilmeleri için hediye çeki verdiklerini bildirdi.

Bu yıl 12.cisi gerçekleştirilen Kitap ve Kültür Günleri’nde, 80'in üzerinde yazar okuyucularıyla buluşacağını aktaran Aşgın, 135 söyleşi olacağını ifade ederek, 10 gün boyunca okur-yazar buluşmalarının yanı sıra kitap satış stantları, yazar söyleşileri ve imza günleri de yapılacağını söyledi.

Açılış kurdelesini kesen protokol, daha sonra kitap stantlarını gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

12. Çorum Kitap ve Kültür Günleri 19 Ekim’e kadar TSO Fuar Merkezi'nde kitap severleri ağırlayacak. gerçekleştirilecek.