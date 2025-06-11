Futbolda yeni sezonda Bölgesel Lige aday, hakem, yardımcı hakem, bölgesel kadın hakem ve bölgesel yardımcı hakem ve gözlemci adayları belli oldu.

Çorum’dan dokuz isim bölgesel lig için hafta sonunda Ankara’da yapılacak sınava çağıldılar.

İl Hakem Komitesi tarafından belirlenen ve Merkez Hakem Kurulu tarafından onaylanan isimler resmi olarak açıklandı. Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çorum il Hakemi Serhat Doğan Bölgesel hakemliğe, Erdal Uncuer, Ebubekir Kılcı ve Özkan Dağ Bölgesel Yardımcı hakemliğe, Nezgidar Abukar, Bahan Çakıcı ve Edanur Dölkeleş Bölgesel Kadın Yardımcı hakemliğe Mahmut Selçok ve Durmuş Buyruk ise Bölgesel Gözlemciliğe aday gösterildi.

Merkez Hakem Kurulu tarafından bölgesel olarak 13-14-15 Haziran tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan yazılı, sözlü ve yorum sınavlarına girecek olan adaylar yapılacak değerlendirme sonucunda önümüzdeki sezonda üst klasmanda görev alıp almayacaklarına karar verilecek.

Merkez Hakem Kurulu geçtiğimiz sezon bu ligde görev yapan isimler ve yeni adayların yapacağı değerlendirme sonucunda 2025-26 sezonunda klasmanda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıklayacak.