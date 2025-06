Bandırmaspor Kulübü Başkanı Serdar Kuter, "Onursal Başkanımız Onur Göçmez ile birlikte artık Bandırmaspor yönetiminde olmayacağız" dedi. Kuter düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kuter basın toplantısında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bandırmaspor Yönetim Kurulu olarak genel kurul kararı aldık.Onursal Başkanımız Onur Göçmez ile birlikte artık Bandırmaspor yönetiminde olmayacağız.

Büyük bir heyecan ve gururla 7 yıl önce Onur Göçmez ile başladığımız bu mücadele sonrası Bandırmaspor, çok önemli bir noktaya geldi. Bandırmaspor, artık modern sosyal tesisleri, kulüp binası ve antrenman sahaları ile 5 yıldır TFF 1.Lig'de her zaman zirveye oynayan bir takım durumuna geldi. Bu dönemde iki kez play-off'ta final oynama başarısını gösterdi.

Ülkemizin futbol dünyasında ödeme yapısı ve tesisleşme ile birlikte marka değeri her geçen gün artan Bandırmaspor'un, bu paralelde de gelirleri arttı. Bandırmaspor Kulübü'nün ana gelir kalemi naklen yayın ve isin sponsorluğu gelirleri üzerinde hiçbir temlik ve icra bulunmamaktadır. Ayrıca gerek TFF'de gerekse FIFA 'da transferi yasaklayacak bir dosyası işlem görmemektedir. Bandırmaspor, TFF 1. Lig'de yaratılan marka değeri ile birlikte(naklen yayıngeliri, isim sponsorluğu, reklâm, forma sponsorluğu, otopark gelirleri) yıllıkortalama 120 milyon TL gelir yaratan bir organizasyon durumuna gelmiştir. Yeni yönetim bu gelirin yönetiminden sorumlu olacaktır.

Göçmez alacaklarını hibe etti

Sayın Onur Göçmez, tesisleşme, kulüp idari ve idman sahaları için harcanan rakamları kulübe hibe etmiştir. Ayrıca 7 yılda tarafına oluşan borcu tahsil etmeyecektir. Sonuç olarak Bandırmaspor'un mevcut aktif borcu 1 Temmuz itibarıyla aynı 7 yıl önceki rakam olan 25 milyon TL olarak bırakılacaktır. Bu uzun 7 yıl içinde 1 şampiyonluk, 5 yıllık TFF 1. Lig'de oynama, 2 play-off finali, marka değeri, tesisleşme, reklâm değeri başarılarına karşılık borç hâlâ 7 yılönceki rakam olan 25 milyon TL'dir.Bu sonucu kamuoyunun dikkatine sunuyorum.

Artık Bandırmaspor için bir değişim ve gelişim zamanıdır. Bizim çok uğraşıp da başaramadığımız şehrin ve Bandırmaspor'un tüm dinamikleriyle birlik olması konusunda yeni bir yönetim mevcut yapıyı daha üst seviyeye götürecektir. Kamuoyunda, Onursal Başkanımız Onur Göçmez'in geri döneceğine yönelik ortaya atılan iddialar ve algı doğru değildir. Bandırmaspor'a zarar verir.

Konu ile ilgili olarak kongre öncesinde ayrıntılı bir basın toplantısı da yapılacaktır. Ayrıca Bandırma Gençlik Spor ve Kültür Vakfı Başkanı ve Belediye Başkanımız Dursun Mirza ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın ziyaret edilerek, onlarla konular istişare edilecektir. Onların bu süreçte aktif olması ve değerli katkıları ile başkan adaylarını yönlendirmesi ve destek vermesi Bandırma için önemlidir. Başkan adayları için kongre öncesi her çeşit bilgi ve kaynak tarafımca sağlanacaktır’ dedi.