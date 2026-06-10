Osmancık’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kaymakamlık voleybol turnuvasında şampiyonluğu Çataloğlu Hafriyat takımı kazandı.

İlçe Spor Salonunda yapılan turnuvada grup ve eleme maçları sonunda finale yükselen Çataloğlu Hafriyat ile Ömer Derindere Fen Lisesi takımları fialde karşılaştı. Final maçında rakibine üstünlük sağlayan Çataloğlu Hafriyat takımı şampiyon olurken Ömer Derindere Fen Lisesi ise ikinci oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı üçüncü oldu Osman İşletlme Müdürlüğü takımı ise dördüncü oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve sporculara ise madalyaları verildi.