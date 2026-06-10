Arca Çorum FK’nın, Manisa FK forması giyen genç savunmacı Ayberk Karapo için resmi teklif yaptığı iddia edildi.

Gazeteci Ertan Süzgün’ün paylaşımına göre kırmızı-siyahlı ekibin, 21 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için Manisa FK’nın resmi teklifini ilettiği ileri sürüldü.

Futbol kariyerine Altınordu altyapısında başlayan Ayberk Karapo, daha sonra Manisa FK’ya transfer oldu. Genç yaşına rağmen profesyonel kariyerinde önemli tecrübeler edinen savunmacı, Türkiye U21 Milli Takımı’nda da forma giyiyor. 1.86 metre boyundaki oyuncu, stoper mevkisinde görev yapıyor.