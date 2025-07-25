Boluspor transfer çalışmaları kapsamında son olarak Kocaelispor forması giyen Barış Alıcı ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Bornova 1997 doğumlu Barış Alıcı Altınordu alt yapısından yetişti ve bu kulüpte profesyonel olduktan sonra Fenerbahçe’ye transfer oldu iki sezon önce Yeni Malatyaspor sonra Rizespor takımlarında kiralık olarak forma giydi.

Daha sonra Gençlerlirbirliği, Samsunspor ve son olarak ta geçen sezon Kocaelispor forması giyen Barış Alıcı Boluspor ile çalışmalara başladı.