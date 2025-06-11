Boluspor’da üç yıldır başkan olarak görev yapan Savaş Abak görevi bırakma kararı aldı.

Abak bu kararını kulüp tesislerinde bayramlaşma töreninde açıkladı.

Boluspor tesislerinde Kurban Bayramı’nin son gününde bayramlaşma programına Boluspor Kulüp Başkanı Savaş Abak, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Sekreteri İlhan Durak, Boluspor Eski Başkanı Yener Bandakçıoğlu, CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, Boluspor yönetim kurulu üyeleri ve taraflar katıldı.

“KULÜP BAŞKANI OLARAK SON BAYRAMLAŞMAM”

Bayramlaşma programında konuşan Başkan Abak, kulüp başkanlığını bırakacağını açıklayarak, “28 Mayıs 2022 tarihinde göreve geldik. Yaklaşık 3 yılı geçkindir buradayız. Görev yapıyoruz. Yönetici arkadaşlar da ben de elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret gösterdik ama bugün Boluspor’da kulüp başkanı olarak son bayramlaşmamı yapmak istedim. Zorlu 3 yıl geçti tabi detayları kongrede anlatacağım, 13 Haziran 2025 günü saat 17’de olağan genel kurulumuz olacak. İnşallah bizden daha azimli, bizden daha iyi başkan ve yönetici adayları olur” dedi.

“İNANIN 3 YIL ÇOK KOLAY GEÇMEDİ”

Zorlu bir 3 yıl geçirdiklerini aktaran Abak, “İnanın 3 yıl çok kolay geçmedi. 1110 gün… Belki de bunun 15-20 günü iyi geçmiştir, diğer günleri tesisleri yaptır, icraları öde, hacizleri öde, bankaları öde… Nedense her geldiğim başkanlık döneminde bir icra, temlik ödüyorum. Tabi öncelikle yönetici arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu tesislerde yönetici arkadaşlarımızın emekleri çok, parayı çok konuşmak istemiyorum ama belki bugünün rakamıyla tesislere yönetim kurulu 3 yılda 70-80 milyon lira gibi bir para harcadı. Tüm deplasmanları bu arkadaşlarım ödedi, eskileri ödedik, yenileri ödedik” ifadelerini kullandı.

“EN SONUNDA BİZE AYIP ETTİLER”

Abak, kendilerine ayıp edildiğini belirterek, “Eskilere ayıp olmasın, yenilere ayıp olmasın, gelene ayıp olmasında, gidene ayıp olmasın ama en sonunda bize ayıp ettiler. Sıkıntı yok, helali hoş olsun. İnşallah Boluspor her zaman yaşar, her zaman daim olur” diye konuştu.