Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan devam eden U 11 ve U 12 liglerinin play-off takvimlerini açıkladı.

Ayan, U11 Ligi 14 Haziran 2025 Cumartesi günü oynanacak 5. Hafta müsabakaları ile U12 Ligi ise 15 Haziran 2025 Pazar günü oynanacak olan 5. Hafta müsabakaları ile sona ereceğini belirterek ‘Oynanacak olan bu müsabakalar sonunda U11 ve U12 Liglerinde grubunda 1nci ve 2nci olan takımlarımız ise Play-Off Oynamaya hak kazanacaklardır.

Müsabakalar sonunda aynı puana sahip takımlar öncelikle kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılacak, Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa kendi aralarındaki müsabakalardaki gol averajına bakılacaktır. Bütün bu şartlara rağmen iki takım arasındaki eşitliğin devam etmesi halinde genel puantajdaki gol averajına bakılmaksızın takımlara tek maç üzerinden eleme usulüne göre bir maç daha yaptırılacaktır.

U11 Liginde eleme müsabakaları 18 Haziran 2025 Çarşamba günü 12 Ligi eleme Müsabakaları ise 19 Haziran Perşembe günü Oynatılacak tır.

U11 Liginde Play-Off Çeyrek final müsabakaları 21 Haziran 2025 Cumartesi günü, U12 Liginde Play-Off Çeyrek final müsabakaları ise 22 Haziran 2025 Pazar günü oynanacaktır’ dedi.