Gözler CHP'nin 15 Eylül'de görülecek kurultay davasına çevrilmişken tv100’de yayımlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olan Millet Haber Yönetmeni Sinan Burhan’dan bomba bir kulis bilgisi geldi.

Burhan 30’a yakın il başkanının eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradığını ifade ederek şu ifadelere yer verdi;

“‘Efendim biz nasıl hareket edelim’ diyorlar. Kılıçdaroğlu’da ‘Siz gidin imzayı verin’ diyor. Şu anda il başkanları dâhil ayın 15’ini bekliyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dâhilinde, ‘Problem çıkartmayın, gidin partinizin kararına uyun’ deniliyor.

50 VEKİL KILIÇDAROĞLU’NA DESTEK AÇIKLAYABİLİR

Eğer 15’inde farklı bir karar çıkar ise şu anki il başkanlarının birçoğunu, en 50 civarında milletvekilinin Sayın Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yaptığını görürsek şaşırmayalım. Belediye başkanlarından da çok süratli bir şekilde Kemal Bey’in yanına geçtiklerini görürsek şaşırmayalım. 1-2 gün için söylüyorum."