Demokrat Parti İl Başkanı Ahmet Damar, Çorum’da 20 köyün kullandığı İnalözü grup yolunu gündeme getirerek, bozuk yolun asfalt beklediğini söyledi.

Köy yolunun neden bu kadar bozuk olduğunu muhtara sorduğunda kum ocağına giden tırlardan dolayı cevabını aldığını aktaran Ahmet Damar, “Bu tırlar 50-60ton kum atıyorlar. birde normal tır tekeri değilmiş, eksik tır tekerliymiş. Ondan dolayı yoları bozuyor dedi. bu kum ocağı açılırken sözleşmede Şendere-Ankara yolu kullanılacak diye madde geçiyor ama burayı işleten AK Partili bizim başkan yardımcısı otoritesini kullanarak İnalözü ve İskilip yolunu kullanıyormuş” dedi.

Bu yolun geçen sene Hacıbey’den başlayarak Hacı Ahmet Deresi yol ayrımına 200-250 metre kala yapıldığını fakat çalışmanın burada bırakıldığını ifade eden Damar, ödenek olmadığı için yolun yapılmadığını aktardı.

Fahretli, İğdeli, Kızılkır, Kızalı, Dereköy, Aköy, Ülkempınarı, Budağan, Şahinkaya, Hacıahmet Deresi, İnalözü, Sülüklü, Sazköy, Aşlıarmut, Şendere, Akdaş, Laloğlu, Mislerovacığı, Seyfe, Hamdiköy ve Ankara yolunu kullanan vatandaşlar olmak üzere 20 köyün bu yolunu kullandığı bilgisini veren Damar, bu yolun en son 23 yıl önce yapıldığını ifade etti.

Bu yolun takipçisi olacağını vurgulayan Damar, “Okullar açılıyor. Öğretmenlerimiz gidip gelecek, çocuklarımız gidip gelecek o yollardan. Biraz hizmet edin hizmet” ifadelerini kullandı.