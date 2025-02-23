Samsun'da atık toplayarak ailesine bakan vatandaş, görme engelli eşinin tedavisi için topladığı parayı borç olarak verdiği şahıstan geri alamayınca polise giderek şikayetçi oldu.

Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk sahibi Ferhat Öztürk (53) ve görme engelli eşi Cemile Kılıç (38), iddiaya göre topladıkları yardım parasını M.A. isimli şahsa 15 günlüğüne borç olarak verdi. Parayı geri alamayan Ferhat Öztürk ve Cemile Kılıç, borç verdikleri şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.



"Eşimin tedavisinde kullanacağım parayı ben verdim"

Tek katlı evlerinde 2'si engelli olmak üzere 3 çocuğu ve görme engelli eşine atık toplayarak bakan Ferhat Öztürk mağdur olduğunu söyledi. Öztürk, "Milletin vermiş olduğu yardımları, zekatları, fitreleri engelli eşim için topladık. M.A. isimli şahıs bir tanıdığımız ile geldi. Bizden 15 günlüğüne istedi. Sonradan ödemesi gereken parayı ödemedi. Telefonlarını kapattı. Kendisine ulaşamıyoruz. ‘Benim bankada çeklerim var. Çeklerim patlıyor. Siz bana verin' diyerek bu parayı benden aldı. Eşimin tedavisinde kullanacağım parayı ben verdim. Bu şahıs bizden toplam 2 milyon TL'ye yakın para aldı. 2 milyon TL'lik parayı şimdi ödememek için her türlü yola başvuruyor. Bizim için ‘tefeci' suçlamasında bulunuyor" dedi.



"Çocuklarıma bir çorba bile kaynatamadım"

Görme engelli Cemile Kılıç, "Umutlarımı bitirdi. Oradan buradan topladığımız, eşimin çöpte çalışırken topladığı paralar hepsini dibe vurdurdu. Biz kendimiz bu parayı harcamamız için verdik. ‘Ben size yardımcı olurum, aracım var, götürürüm, getiririm' dedi. Bu da bana cazip geldi. Ankara'da tedavi görüyorum. 3 tane de yavrum var. Bir aile dostumuz var, o tanıştırdı. Bizim içimize girip çıkan birisi. O bize getirdi bu kişiyi. ‘İhtiyacı var, 15 gün sonra alırsınız parayı' dedi. Sonra para ödenmedi" diye konuştu.



"Ben bu çiftten 660 bin TL para aldım"

M.A. ise bir televizyon programına bağlanarak açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada, "Bütün herkes ile ticaretim bitti. Ben elimden gelen ödemeyi sağlayacağım. Sadece Cemile yengem için. Ben bu çiftten 660 bin TL para aldım. Ben bunu finans desteği için aldım. Kredi limitim dolduğu için, işlerimiz zor gittiği için bankadan para alamadım" şeklinde konuştu.