Yeni haftaya başlarken küresel piyasalarda veri akışının sınırlı kalacağı bir hafta olacağını söyleyebiliriz. Haftanın ilk işlem gününde yurt içinde ocak ayı enflasyon verisi açıklanacak. Hafta genelinde ise Almanya ve Çin enflasyon verilerini takip edeceğiz. Bunun yanı sıra yurt içinde geçtiğimiz hafta sonu eski TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın görenini bırakması sonrasında yeni Başkan Fatih Karahan göreve atandı.

Yurt içinde ve yurt dışında yapılan açıklamalar sonrasında yine son noktayı yeni Başkan açıklamalarında “Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız” mesajı ile verdi. Bu hafta Perşembe günü gerçekleşecek yılın ilk enflasyon raporu toplantısına başkanlık edecek yeni TCMB Başkanı açıklamalarının ve merkez bankası tarafında yayımlanan raporun detaylarını görmüş olacağız. Beklentiler bir önceki enflasyon raporundan hedefler doğrultusunda çok fazla sapma yaşanmayacağı yönünde.

Yatırım araçlarına baktığımızda geçen hafta ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam veri seti sonrasında ABD ekonomisinin güçlü seyrinin devam ettiği görülürken, Fed’in faiz indirimleri ile ilgili acele etmeyeceğini bir kere daha piyasalar anlamış oldu. Diğer taraftan açıklanan veri sonrasında ABD tahvil faizlerinde yükseliş gerçekleşirken, ABD doları küresel piyasalarda yükseldi. Bu gelişmelere en az tepki veren pazarlar ise küresel borsalar oldu. Özellikle ABD’de endekslerde geri çekilmeler sınırlı kalırken yeni zirvelerde haftalık kapanışlar devam etti. Bu hafta veri akışını sınırlı olması küresel piyasalarda oynaklığın az olmasına neden olabilir. Özellikle Ortadoğu’da yaşanan jeopolitik gelişmelerin etkisi ayrıca piyasalar üzerinde haftanın ilk işlem gününde değerlendirilebilir.

Yurt içinde kur tarafında sınırlı yükselişlerin, enflasyon altında devam ettiğini görüyoruz. Pazartesi günü açıklanacak ocak ayı beklentisinde %6,5 gibi bir aylık enflasyon beklentisi piyasa analistleri tarafında konsensus oluşmuş durumda. Enflasyonun bu şekilde gerçekleşmesi durumunda yıllık enflasyonda çok fazla değişiklik olmayacağını söyleyebiliriz. Bu gelişmeler ışığında tahvil ve mevduat tarafında getirilerin sabitlenmeye yakın olduğu, altın fiyatlarında yukarı yönlü fiyatlamanın zaman zaman kar satışları ile karşılandığını görüyoruz.

Borsa İstanbul’a baktığımızda ise geçen hafta baktığımızda Borsa İstanbul’a yabancı para girişinin devam ettiğini görüyoruz, özellikle 8,550 seviyesi üzerinde haftalık kapanışın 8,665 endeks seviyesinden olması olumlu görünümün devam ettiğini gösteriyor. Borsa İstanbul BİST-100 endeksi için 8,550 seviyesi üzerinde kapanışların yukarı yönlü fiyatlama devamını getirerek 8,800 ve sonrasında 9,000 psikolojik direnç ve hedef seviyelerine kadar yükselişin devamı beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 8,550 endeks seviyesi aşağı yönlü kırılması durumunda ilk destek 8,350 ve sonrasında 8,150 ana destek bölgeleri takip edilebilir.

Son iki haftada Borsa İstanbul’a 200 milyon doların üzerinde yabancı girişi gerçekleşti. Özellikle geçtiğimiz aralık ayında bankacılık sektörünü tercih eden yabancı yatırımcıların, son haftada bankaların enflasyon muhasebesinden muaf olmaları ile birlikte açıkladıkları finansal tabloların beklentilerden iyi gerçekleşmesine rağmen farklı sektörlerde de yatırımlar gerçekleştirdiği görülüyor. Özellikle telekomünikasyon, ulaştırma, gıda perakendeciliği sektörlerinde yükselişlerin devam ettiğini görüyoruz. Haftaya iyi bir başlangıç yapması durumunda yeni alışların piyasaya gelmeye devam etmesi muhtemel ve bu nedenle yükselişlerin kalıcı olmasını beklemek şaşırtıcı olmayacaktır.

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