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Halka arz olan Ahlatcı Holding iştiraki Enerya Enerji’nin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması nedeniyle gong töreni düzenlendi.

Şirket, gerçekleştirilen gong töreninin ardından Borsa İstanbul’da "ENERY" koduyla işlem görmeye başladı.

AHLATCI: 10 BÖLGEDE 1.8 MİLYON ABONEYE HİZMET ETMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ

Törende konuşma yapan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Enerya Enerji olarak, İç Anadolu’dan Ege’ye, Doğu Anadolu’dan Akdeniz’e uzanan toplam 18 bin km’yi aşan şebeke ağı ile yıllık 3.5 milyar m3 gaz hacim ile 10 bölgede, 1.8 Milyon aboneye hizmet verdiklerini ve doğal gazı yurdun ücra köşelerine kadar gururla ulaştırdıklarını söyledi.

"Gerçekleştirdiğimiz bu halka arzdan elde edilen gelirle, şirketimizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak önceliğimiz olacaktır" diyen Ahmet Ahlatcı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Halka arz gelirinin önemli bir kısmı ile şirket bünyesine dahil edebileceğimiz enerji ve finans sektöründe faaliyet gösteren şirket alımları için değerlendirmeyi planlıyoruz. 2023 yılına pek çok yeni projeyle başladık. Bunlardan en önemlisi geçen hafta grubumuza kazandırdığımız ADABANK’tır. Bankanın %70’i Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.’nin yani AHGAZ’ın, %29’u Enerya Enerji A.Ş.’nin ve kalan %1’i ise Ahlatcı Holding A.Ş.’nindir.

'YATIRIMCILARIMIZIN GÖSTERDİĞİ YOĞUN İLGİYE TEŞEKKÜR EDERİZ'

Şirketimiz paylarının halka arzına ilişkin olarak; halka arz büyüklüğü 3.461.640.000 TL olup, 2.808.290 yatırımcımız Enerya Enerji’nin paydaşı olmuştur. Bu rakam Borsa İstanbul’daki yaklaşık 6 milyon hisse senedi yatırımcısının yarısına yakınıdır. Yani borsada alım satım yapan yatırımcının yarısı Enerya Enerji hissesi almıştır.

Diğer taraftan ülkemiz nüfusunun 85 milyon olduğu düşünüldüğünde, ülke nüfusunun %3,3’ü Enerya Enerji hissesi almıştır. Yatırımcılarımızın göstermiş olduğu bu yoğun ilgiye teşekkür ederiz.

Halka arz sürecinde emeği geçen başta Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Sn. İbrahim Ömer Gönül ve kurul üyelerine, Borsa İstanbul A.Ş. Başkanı Sn. Prof. Dr. Erişah Arıcan ve Sn. Genel Müdür Korkmaz Ergün ile tüm yönetim kadrosuna, halka arza katılan konsorsiyum üyeleri ile Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye ve bize güvenen tüm yatırımcılarımıza teşekkür eder, bu önemli güne tanıklık yapmak üzere burada bulunan tüm misafirlerimize ve canlı yayın aracılığı ile ekranları başında bulunan tüm halkımıza en içten saygılarımı sunuyor halka arzımızın vatanımıza milletimize ve tüm yatırımcılarımıza hayırlı uğurlu olmasını içtenlikle diliyorum."