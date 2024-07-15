Mustafa Eroğlu’nun sahibi olduğu Eroğlu Paslanmaz 13 yıldır sektör içerisinde olduğunu ve depolarından tüm Türkiye’ye aynı gün içerisinde sevkiyat sağladıklarını belirtti.

Mustafa Eroğlu, satış mağazasından Çorum’un tüm ilçelerine de toptan ve perakende tüm krom, profil boru ve aksesuar çeşitleri satışı yaptıklarını söyledi.

Mustafa Eroğlu firma hakkında genel bir değerlendirme yaparak şunları söyledi;

“Eroğlu Krom Paslanmaz Metal, boru ve profil ürünlerinde uzmanlaşmış bir firmadır. Bu sayede, müşterilerine bu alanda geniş bir ürün yelpazesi ve özel çözümler sunabilmektedir.

Farklı Yüzey Seçenekleri

Sunulan ürünler, parlak, satine, fırçalı ve mat olmak üzere farklı yüzey seçeneklerinde mevcuttur. Bu sayede, müşteriler ihtiyaçları ve zevklerine en uygun ürünü seçebilmektedir.

Ürün Yelpazesi

Paslanmaz çelik boru ve profiller, dekoratif paslanmaz çelik boru ve profiller, paslanmaz çelik çubuklar, paslanmaz çelik fittingsler, paslanmaz çelik korkuluk aksesuarları bulunmaktadır.

Müşteri Memnuniyeti

Müşteri memnuniyetini ön planda tutan firma, kaliteli ürün ve hizmet anlayışıyla sektörde öncü firmalardan biri olmayı hedeflemektedir. Eroğlu Krom Paslanmaz Metal, paslanmaz çelik ihtiyacınız için en doğru çözüm ortağıdır.

Eroğlu Krom Paslanmaz Metal'i tercih ederek, geniş bir ürün yelpazesinden seçim yapabilirsiniz. Farklı yüzey seçeneklerine sahip ürünlere ulaşabilirsiniz. Kaliteli ve güvenilir ürünler satın alabilirsiniz. Rekabetçi fiyatlardan faydalanabilirsiniz. Hızlı ve güvenilir teslimat hizmeti alabilirsiniz. Profesyonel ve deneyimli bir ekiple çalışabilirsiniz.

Eroğlu Krom Paslanmaz Metal, paslanmaz çelik ihtiyacınız için en doğru çözüm ortağıdır. Eroğlu Krom Paslanmaz Metal, 304 kalite ve 316 kalite paslanmaz çelik ürünler de stoğunda bulundurmaktadır. Bu sayede, müşteriler ihtiyaçlarına ve kullanım alanlarına en uygun kalitedeki paslanmaz çeliği seçebilmektedir.

304 Kalite Paslanmaz Çelik

En yaygın kullanılan paslanmaz çelik türüdür. Korozyona karşı yüksek dirençlidir. Isıya dayanıklıdır.

Mekanik özellikleri oldukça iyidir. Gıda ve ilaç sanayinde, kimya ve petrokimya sanayinde, mimari ve inşaatta yaygın olarak kullanılmaktadır.

316 Kalite Paslanmaz Çelik

304 kaliteye göre daha yüksek korozyon direncine sahiptir. Tuzlu ortamlara ve asitlere karşı daha dayanıklıdır. Gemi yapımı, denizcilik ekipmanları, gıda işleme tesisleri, kimya sanayisi gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Eroğlu Krom Paslanmaz Metal'i tercih ederek 304 ve 316 kalite paslanmaz çelik ürünler arasından seçim yapabilirsiniz. İhtiyaçlarınıza ve kullanım alanlarınıza en uygun kalitedeki paslanmaz çeliği bulabilirsiniz. Kaliteli ve güvenilir ürünler satın alabilirsiniz. Uzman personelden destek alabilirsiniz.”