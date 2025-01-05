Aydın'ın Efeler​ ilçesinde evinin önünde soba borusunu temizlerken çıkan yangın​, park halindeki otomobile sıçradı. Olay, Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi 3408 Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre bir kişi evinin önünde soba borusunu temizlemeye başladı. Temizlik esnasında boru içerisinde yanar durumda bulunan küller, park halindeki otomobilin üzerinde döküldü. Aracın yan kapı bölümünden çıkan dumanları fark eden vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar araçta çıkan yangına kendi imkanları ile müdahale ederek söndürdü. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, soğutma çalışması gerçekleştirirken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.