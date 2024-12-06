BAL 4. grupta Suvermez Kapodakyaspor ile Bahçespor takımları arasındaki maçı Ertuğrul Ramazan Boyraz yönetecek.

Bölgesel Hakem Komitesinden yapılan açıklamaya göre 8 Aralık pazar günü saat 14’de Suvermezköyü Fikret Tunca Spor Kompleksi Çim Saha’da oynanacak maçı Ertuğrul Ramazan Bayraz yönetecek.

Maçta yardımcı hakemler ise Ankara’dan Oğuz Akgün ve Umut Kaptan. Maçta dördüncü hakem olarak ise ilimiz hakemlerinden Abdullah Enes Gökgüney yapacak.

Maçın gözlemcisi ise Naci Serkan Sarıkaya.

Suvermez Kapodakyaspor 20 puanla dördüncü sırada yer alırken Adana Bahçespor takımı ise 14 puanla yedinci sırada bulunuyor.