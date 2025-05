Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından bir restorana yapılan denetimde küflenmiş, bozulmuş meze, et ve et ürünleri kullanıldığı tespit edildi. İşletme, süresiz olarak mühürlendi.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki hijyen denetimlerine aralıksız devam ediyor. Fırın, pastane, restoran, kasap, market gibi gıda işletmeleri ekipler tarafından düzenli olarak denetleniyor ve gerekli işlemler yapılıyor. Zabıta ekipleri ihbar üzerine Alanya’nın Saray Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir restorana yapılan denetimde, halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden çok sayıda olumsuzluğa rastlandı. Servise sunulmak üzere hazırlanan ürünler arasında; küflenmiş, kokmuş ve bozulmuş meze, et ve et ürünleri tespit edilirken, bu ürünlerin halk sağlığını tehdit edecek derecede risk taşıdığı belirlendi. Ayrıca işletmenin genel hijyen ve sanitasyon durumlarına uymadığı, imalathane bölümünde sigara izmaritlerinin bulunduğu, ortamda ağır bir koku olduğu ekipler tarafından gözlemlendi. Denetim sırasında ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli tutanaklar düzenlendi ve işletme, süresiz olarak mühürlendi.



Başkan Özçelik’ten işletme sahiplerine çağrı

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik gıda denetimlerine aralıksız devam edeceklerini belirterek, "Kentimizin her bir köşesinde halk sağlığını tehlikeye atan hiçbir işletmeye taviz vermeden denetimlerimize devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satan bir gıda firmasının ardından yaptığımız denetimlerde, bir işletmede daha hiç istemediğimiz görüntülerle karşı karşıya kaldık ve gerekli işlemleri yaptık. Vatandaşlarımızı ve kentimizi ziyaret eden misafirlerimizin sağlığı her şeyden önce geliyor. Tüm işletme sahiplerini ve çalışanlarını hijyen konusunda ekstra özenli olmaya davet ediyorum. Biz, denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.