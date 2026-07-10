ARCA Çorum FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kırmızı-siyahlılar, profesyonel futbolcu Marcos Felipe'nin kesin transferi konusunda Eyüpspor ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı kaleci ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

ARCA Çorum FK'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Marcos Felipe'nin kesin transferi konusunda Eyüpspor ile anlaşma sağlamış, oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. ARCA Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Marcos Felipe'ye hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.