Arca Çorum FK'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı son paylaşım, taraftarlar arasında yeni transfer heyecanını yeniden yükseltti.

Kulübün, "Bir kaç gün önce duvarlara sadece yeni çerçeveler asılmadı; umutlar, hayaller ve yeni bir hikâyenin ilk sayfaları da yerini aldı. Ama dikkatle bakanlar bilir… O duvarda hâlâ boş yerler var. Hikâyemiz devam ediyor." ifadeleriyle yayımladığı görsel, kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

Paylaşımda daha önce açıklanan 9 transferi simgeleyen çerçeveler yer alırken, duvardaki boş alanlar yeni transferlerin sinyali olarak değerlendirildi. Özellikle aynaya yansıyan silüetin, Marsilya forması giyen dünyaca ünlü golcü Pierre-Emerick Aubameyang'a benzediği yönündeki yorumlar sosyal medyada öne çıktı.

Taraftarların dikkat çektiği bir başka ayrıntı ise transfer sayısı oldu. Arca Çorum FK'nın 10. transferini açıklamasının beklendiği süreçte, aynadaki yansımanın olası 10. transfere gönderme olduğu yorumları yapıldı. İddialardaki isim olan Aubameyang'ın kariyeri boyunca uzun yıllar 10 numaralı formayı giymiş olması da bu yorumları güçlendiren detaylardan biri olarak değerlendirildi.

'Çorum'u beğenmedi' iddiası gerçeği yansıtmıyor

Transfer sürecinde sosyal medyada, Aubameyang'ın Çorum'u gezdiği ve şehre alışamadığı için transferden vazgeçtiği yönünde çeşitli paylaşımlar da yapılmıştı.

Ancak edinilen bilgilere göre bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı, deneyimli futbolcunun transfer görüşmeleri kapsamında Çorum'a hiç gelmediği öğrenildi.