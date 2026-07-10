Arca Çorum Futbol Kulübü, profesyonel futbolcusu Joseph Attamah ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Joseph Attamah ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildiği bildirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüp, Attamah'ın forma giydiği süre boyunca ortaya koyduğu mücadele, özveri ve elde edilen şampiyonluğa sağladığı katkılar dolayısıyla teşekkür ederek, tecrübeli futbolcuya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diledi.

Ganalı oyuncu 1.Lig ekibi Sarıyerspor'a imza attı.