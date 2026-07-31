Arca Çorum FK'nın transfer etmek istediği dünyaca ünlü futbolcu Memphis Depay, kulübüyle yeniden anlaşmaya vardı.
Pierre-Emerick Aubameyang transferinin gerçekleşmemesinden sonra başka dünyaca ünlü futbolculara yönelen kırmızı siyahlılar, Hollandalı golcüye yönelmişti.
ESPN Gazetesi, Çorum FK’nın, Corinthians forması giyen Memphis Depay için resmî teklif yaptığını öne sürmüştü.
Çorum FK'nın teklifine sıcak bakmayan Hollandalı golcünün, Brezilya ekibi Corinthians ile yeniden anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Muhabir: Fatih Battar