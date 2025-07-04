Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşanan depremlerin ardından açıklamalarda bulunan Deprem Bilimci Serkan İçelli, Kuzey Anadolu fayının Güney kol tarafındaki depremlerin 6.5 ve 6.8 büyüklüklerinde olabileceğini, Bursa ile Yalova'nın bu depremlerden etkilenebileceğini söyledi. İçelli, İstanbul'da 7'nin üzerinde bir deprem beklemediğini de ekledi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde son günlerde 3.9, 4.2 ve 4.3 büyüklüğündeki depremler meydana gelirken, bölgede yaşayan vatandaşlarda ise endişeye yol açtı. Gemlik merkezli sarsıntının çevre iller olan Yalova, İstanbul'un bazı ilçeleri, Balıkesir ve Kocaeli gibi şehirlerde hissedilmesi gözleri yeniden Marmara Bölgesi'ndeki fay hatlarına çevirdi.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremi ve aynı gün yaşanan ikinci büyük depremi yarım saat öncesinden tahmin etmesiyle dikkat çeken Deprem Bilimci Maden Teknolojisi ve Yerbilimleri Mühendisi Serkan İçelli, konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak, Avcılar segmentine doğru daha dikkatli olunması gerektiğini ifade edip, "İznik, Mekece ve Geyve hattımız eğer çalışıyor olursa, orada sismik bir boşluğumuz var. Orada 7.4'lük depreme her zaman hazır olmamız gerekiyor" dedi.



"6.8'lere kadar deprem üretebilir"

Merzifon-Esençay fayı hakkında açıklamalarda bulunan Serkan İçelli, bu fayın Amasya, Tokat ve Çorum bölgesini etkileyecek bir fay olduğunu ifade ederek, "Kuzey Anadolu fayında 1939'dan 1942 ve 1943'teki sıralı depremlere bakacak olursak, yine aynı şekilde Kuzey Anadolu fayında çok büyük bir deprem beklemeyiz. Çünkü buranın yıllık kayma hızı 2.5 santimetre ve şu anda birikmiş olan deformasyon enerjisi ise 6.2 ile 6.4 arasında bir deformasyon var. Yanındaki Merzifon Esençay fayı dediğimiz özellikle Amasya, Tokat ve Çorum bölgesini etkileyecek bir faydır. Bu fay aktif olursa 6.8'lere kadar deprem üretebilir" dedi.



"Buralar riskli bölgeler"

İstanbul'da yaşanan depremlerin oranın riskli bir bölge olduğunun göstergesi olduğunu belirten İçelli, "İstanbul'da Kuzey Anadolu fayımızın kuzey kolu ve Yalova'dan Armutlu bloğundan aşağı doğru Güney kolumuz geçiyor. Buralar riskli bölgelerdir. İstanbul'da yaşanan son depremler oranın riskli bölge olduğunu gösteriyor. Kumburgaz segmenti üzerinde ki depremi daha önceki paylaşımlarımızda söylemiştik ve bu deprem yaşanmıştı. Bundan sonra ise Avcılar segmentine doğru daha dikkatli olmamız gerekiyor. Avcılar segmentinin 6.5 deprem üretecek kapasitesi var. Ancak İstanbul'da 7'nin üzerinde bir deprem senaryosuna hiçbir zaman katılmıyorum. Güney kola doğru indiğimizde buradaki depremler 6.5 ve 6.8'lere varabilecek büyüklükte olacaktır. Bursa ile Yalova ise büyük bir şekilde etkilenecektir. İznik, Mekece ve Geyve hattımız eğer çalışıyor olursa, orada bir sismik boşluk var. Orada 7.4'lük depreme her zaman hazır olmamız gerekiyor. İnsanlara tavsiyem hiç deprem olmayacak gibi yaşayalım, ama yarın deprem olacak gibi önlemlerimizi alalım" diye konuştu.