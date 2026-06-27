Çorum’un lezzeti dünyaya ulaşan tescilli peyniri Kargı Tulumu, Bursa’da yoğun ilgi gördü.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'deki yerel peynirlerin envanterinin çıkarılması için başlatılan çalışma kapsamında 17 Haziran 2026 Çarşamba günü Bursa’da düzenlenen programda Türkiye’nin dört bir yanından peynir ustaları bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından davet edilen peynir ustalarından biri de Kargı Tulumu Ustası Mustafa Döğen ve eşi Havva Döğen oldu.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımıyla gerçekleştirilen programda, Anadolu’nun zengin peynir kültürü; üretim yöntemleri, yöresel çeşitleri, geleneksel bilgi birikimi ve kültürel hafızasıyla birlikte ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Bakan Yusuf Tekin’in yanı sıra ulusal basın kuruluşlarının da yakın ilgi gösterdiği Döğen ailesi, Kargı Tulumu yapımının incelikleri ve üretim koşullarıyla ilgili bilgiler verdi.

Yaklaşık 3 yıldan beridir Türkiye’nin yöresel peynir envanterinin çıkarılmasına yönelik bir çalışma yapıldığını ifade eden Mustafa Döğen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yakından takip ettiği ve üzerinde titizlikle durduğu bu çalışma ile bu zamana kadard Anadolu’da yaklaşık 480 çeşit peynirin envantere kaydının yapıldığını belirtti.