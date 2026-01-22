Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 25 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacağı SMS Grup Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, her maçın kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Eroğlu, "İnandığım ve bildiğim bir şey var. Beş ay sonra zaten Süper Lig'de olacağımız. Bunu niçin söylüyorum? Önceki yıllarda da bunu yaşadık. Şu an geldiğimiz nokta puan anlamında biraz fark olsa da önümüzdeki süreçte bunu kapatıp yukarılara çıkacağımız ve hedeflediğimiz Süper Lig'e ulaşacağımızı söyleyebilirim." dedi.

Çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini dile getiren Eroğlu, "Bu hafta ile çıkışımızın başlayacağını düşünüyorum. Rakiplerin her biri zor. Geçtiğimiz hafta da bunu yaşadık zaten ama biz de güçlü bir takımız ve güçlü bir oyunu sahaya koyduğumuzda gerçekten bu ligin favorilerinden biri haline geliyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Bizim için bir başlangıç olacaktır bu maç." diye konuştu.

Sarıyer'in çıkışta olan bir kulüp olduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Kendi sahasında son haftalarda başarılı bir takım ama bizim için artık rakibin önemi yok. Deplasman, iç saha fark etmeden her maçı kazanmak için sahada mücadele etmek, oynamak en önemli kriterimiz." ifadelerini kullandı.

Kalan haftalarda puan kayıplarını en aza indirmek istediklerini vurgulayan Eroğlu, bu amaçla devre arası takıma takviye yaptıklarını ve yeni transferlerin olabileceğini aktardı.

Hüseyin Eroğlu, takımda her bölgede alternatifli oyuncuların olduğunu, rekabetin başarıyı getireceğine inandığını kaydetti.