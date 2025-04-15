Çorum Belediyesi, semt pazarlarında kaliteyi artırmak ve vatandaşlara daha modern alışveriş alanları sunmak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Cumartesi ve Pazartesi pazarlarını kapalı hale getirecek proje tamamladı, çalışmalar kısa sürede başlayacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, pazarlarda yapılan düzenlemelerle ilgili olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, “Hemşehrilerimiz ve dürüst esnafımız yapılan çalışmalardan memnun. Şimdi daha kaliteli ve konforlu pazarlar için Cumartesi ve Pazartesi pazarlarımızı kapatıyoruz. Projemiz hazır, kısa sürede çalışmalar başlıyor” dedi.

Başkan Aşgın konuyla ilgili yapılan istişare toplantısında Başkan Yardımcıları, belediyenin ilgili müdürleri ve Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz ile bir araya geldi.

“MANAV KALİTESİNDE PAZAR”

Aşgın, “Türkiye’ye örnek, manav kalitesinde pazarlar hedefliyoruz. Bu kapsamda iki pazarımızın üstünü kapatarak modern hale getireceğiz. Çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.” açıklamasında bulundu.