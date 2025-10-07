Arca Çorum FK’nın sezon sonu şampiyonluk hedefine ulaşmak için bu ikilinin katkısı çok önemli.

Kırmızı Siyahlı takımın transferin son günrlerinde kadrosuna kattığı Oğulcan Çağlayan ve Samudio’nun takıma bu sezon göstereceği performans çok büyük önem taşıyor.

Kadroya geç katılan bu tecrübeli iki hücum oyuncusu geride kalan haftalarda beklentilerin çok uzağında kaldılar. Oğulcan Çağlayan bu oynadığı maçlarda Ümraniyespor maçında bir gollük katkı verirken Samudio ise suskunluğunu Manisa FK maçında attığı iki golle sona erdirdi.

Çorum FK’nın hücum hattındaki en büyük gol umutları bu iki ismin performansı bu yüzden çok önemli. Kırmızı Siyahlı forma altındaki gol oruçlarını bozan iki ismin milli aranın ardından takımlarına atacakları goller ile kazandıracakları puanlan ile şampiyonluk yolunda önemli katkı yapması bekleniyor,