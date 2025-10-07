Manisa FK karşısında 3-1’lik galibiyetin ardından kırmızı siyahlı takım futbolcuları üç puan sevincini hep birlikte yaşadılar.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte takımının ikinci golünü atan Oğuz Gürbulak ile bu golün asistini yapan Oğulcan Çağlayan tribündeki çocuklarını saha içine alarak taraftarlarla sevinçlerini onlarla birlikte yaşadılar.

Kırmızı Siyahlı takımın iki tecnübeli ismi ve diğer futbolcular maç sonunda soyunma odasında da galibiyet sevincini tüm takım olarak yaşamaya devam ettiler.