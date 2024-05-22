Cuma günü Trendyol 1.Lig play off yarı final rövanş maçında Bodrumspor'a konuk olacak Ahlatcı Çorum FK'nın deplasman giderleri için AK Parti İl Yönetim Kurulu da destek verdi.

İl Başkanı Murat Günay, “Bu kent süper ligi hak ediyor” diyerek başarılar diledi.

Trendyol 1. Lig play off yarı finali ilk karşılaşmasında kendi sahasında Bodrumspor ile 1-1 berabere kalan Çorum FK’nın rövanş maçındaki deplasman giderlerinin bir kısmını AK Parti İl Yönetimi üstlendi.

24 Mayıs Cuma günü oynanacak maç için Bodrum’a gidecek olan kırmızı- siyahlı ekip yönetimi 150 bin liralık destek için AK Parti il yönetimine teşekkür etti.

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay ise, toplanan miktarın kulüp hesabına yatırıldığını belirterek, “Bu takıma bu şehire süper lig yakışır. Biz de bu uğurda üzerimize düşen görevi yerine getirmek zorundayız. Takımımıza hem bu maçta hem de final maçında başarılar diliyoruz. Bundan sonrada kulübümüzün her zaman yanında olacağız” dedi.