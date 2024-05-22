Sadık Ünal’ın “Hz. Muhammed (s.a.v) Tevhid Mücadelesi” isimli üçüncü kitabı çıktı.

Ravza Yayınları'ndan Mekke'den Doğan Nur ve İtikad ve Siyaset adlı iki kitabı bulunan Sadık Ünal, Hz. Muhammed (s.a.v) Tevhid Mücadelesi isimli üçüncü kitabını çıkardı.

Sadık Ünal, Diyanet Kitap Okuma Salonu'nda okuyucularıyla imza gününde buluştu.

Kitapla ilgili bilgi veren Sadık Ünal, Hz. Peygamber’in hayatını ve mücadelesini günümüze aktarmak gibi bir hayali olduğunu ve bunu gerçekleştirdiğini belirterek, “Bu maksatla yıllar önce Kur’an ayetlerini konularına göre tanzim edip kolay, anlaşılır kompozisyon usulü ve üslubü ile yazmaya çalıştım. Uzun sürdü ama maal kusur, Rabbimin lütfuyla bitirmek nasip oldu. Sure ve ayetlerin nüzul sebepleriyle birlikte siyer konularını kolay, anlaşılır üslupla özetleyerek anlattım. Kaynaklarını gösterdim. Bu çalışmada okuyucunun hem Resulullah’ın 23 yıllık çetin mücadelesini hem de kolay anlaşılır Kur’an mealini okumalarını amaçladım” dedi.

Ünal ayrıca Mekke'den Doğan Nur ve İtikad ve Siyaset adlı iki kitabı bulunuyor.

SADIK ÜNAL KİMDİR?

1946 yılında Çorum'un Ortaköy ilçesi Karahacip köyünde doğdu.

İlkokulu köyünde okudu. Okurken Kur'an'ı Kerim öğrendi. iki yıl Arapça okuduktan sonra 1963'de Çorum İmam Hatip Okulu'na kaydoldu.

1970'de mezun oldu. kısa süreli İmam Hatiplik görevinden sonra aynı yıl Kayseri Yüksek İslam Enstitüsüne girdi. 1

974 yılında mezun oldu. Muhtelif lise ve İmam Hatip Liselerinde görev yaptı. 2000 yılında emekli oldu. Evli ve 3 çocuk babası.