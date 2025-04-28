Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, yarın Çorum’a geliyor.

CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Cemal Enginyurt’un Çorum’da “Hak - Hakuk ve Adalet Mitingi”ne katılacağını bildirdi.

Dinçer Solmaz’ın verdiği bilgiye göre; Enginyurt, 29 Nisan Salı günü saat 20.00’de Fenomen AVM karşısında bulunan Hünkar Hacı Bektaş Veli Parkından başlayıp Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan yürüyüş ve mitinge katılarak Çorum halkına hitap edecek.

Solmaz, Enginyurt’un katılımı ile gerçekleştirilecek mitinge tüm Çorum halkını davet etti.