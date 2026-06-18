Çorum'un Uğurludağ ilçesine bağlı Ambarcı köyünde YEDAŞ ekipleri leylek yuvaları için elektrik direklerinde düzenleme yaptı.

Uğurludağ Kaymakamı Mustafa Düzgün'ün ve YEDAŞ Bölge Müdürü Mehmet Derman Fakour'un katkılarıyla, Ambarcı köyünde elektrik direkleri üzerinde bulunan leylek yuvalarına yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışma kapsamında, elektrik direklerinde yer alan leylek yuvaları güvenli sepet platformlar üzerine taşınarak hem vatandaşların hem de leyleklerin güvenliği sağlandığı belirtilirken, uygulama sayesinde olası elektrik kaynaklı risklerin önüne geçildiği ve doğal yaşamın korunmasına da katkı sunulduğu ifade edildi.