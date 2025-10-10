Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi gelirlerini artırmak amacıyla düşük gelir beyanında bulunan bazı meslek gruplarına yıllık harç uygulaması getirmeyi planlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düşük matrah beyan ederek vergi ödemekten kaçınan meslek gruplarına yönelik yeni bir düzenleme hazırlığında. Bazı meslek grupları için yıllık harç uygulaması getirilmesi planlanıyor. Bakanlık, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında sektör bazlı gelir analizlerini sürdürürken, beyan edilen kazançlarla gerçek gelirler arasındaki farkı azaltmayı hedefliyor.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; doktorlar, kuyumcular, oto galerileri ve emlakçılara yönelik bir düzenleme yapılacağı öğrenildi. Söz konusu faaliyetleri yürütenlere yönelik ilave bir vergisel yükümlülük geleceği belirtildi. Bu ilave vergisel yükümlülüğün ise "harç" şeklinde yapılacağı açıklandı.

'HARÇ' TUTARI NETLEŞMEDİ

Bu meslek gruplarının hem gelir vergisi yükümlülüğünün devam edeceği hem de yıllık bazda bir harç alınmasının planladığı kaydedildi. Harcın hangi meslek grubundan ne kadar alınacağı konusunda ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

ŞİMŞEK AYLIK BEYANLARA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bazı meslek gruplarının beyan ettiği gelirlerin oldukça düşük olduğuna dikkat çekmişti.

Şimşek'in açıklamalarına göre bazı meslek gruplarının beyan ettikleri gelirler şöyleydi:

Doktor: 61 bin 31 TL

Eczacı: 66 bin 236 TL

Kuyumcu: 42 bin 360 TL

Avukat: 33 bin 641 TL

Restoranlar: 20 bin 329 TL

Taksici: 12 bin 961 TL

Büfeler: 11 bin 529 TL

Bakkal/Market: 10 bin 149 TL

Minibüsçü: 8 bin 954 TL

Galerici: 7 bin 842 TL

Emlakçı: 5 bin 226 TL

Kadın kuaförü: 4 bin 729 TL

Erkek kuaförü: 3 bin 633 TL

Aktör, aktris, dublör: 157 bin 265 TL

Müzisyen, ses sanatçısı, sunucu: 136 bin 900 TL