Hitit Üniversitesi, eğitim–öğretim kalitesini artırmak ve ulusal–uluslararası standartlarla uyumlu hâle getirmek amacıyla yürüttüğü akreditasyon ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) uyum çalışmalarında önemli ilerleme kaydetti.

Hitit Üniversitesi, bu alandaki kararlı adımlarıyla bölgesinde örnek gösterilen kurumlar arasında yer alıyor.

Kurulduğu günden bu yana nitelikli mezun yetiştirme vizyonuyla hareket eden Hitit Üniversitesi, son dönemde attığı somut adımlarla başarılarını taçlandırdı.

Hitit Üniversitesi, akreditasyon faaliyetlerini koordine etmek ve TYÇ uyum sürecini yönetip bu alandaki çalışmaları hızlandırmak amacıyla 2024 yılında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Uyum ve Akreditasyon Ofisini kurdu.

Kazandırılan yeni ofis ile kalite ve akreditasyon yolculuğu kurumsal bir yapıya dönüştürüldü.

Hitit Üniversitesi bünyesindeki fakülte ve meslek yüksekokullarına bağlı çok sayıda program, ulusal ve uluslararası düzeyde yetkinliği kabul edilen akreditasyon kuruluşları tarafından değerlendirilerek başarıyla akredite edildi.

2023–2025 yılları arasında tamamlanan yerinde değerlendirme süreçleri sonucunda, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesindeki toplam 13 lisans ve ön lisans programı akredite edildi.

İlk olarak 2024 yılında 2 program akreditasyon alırken, 2025 yılında bu sayı 13’e yükseldi.

Hitit Üniversitesinin dikkat çeken bir diğer başarısı ise diplomalara Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosunu ekleme hakkı kazanması oldu.

TYÇ logosu, mezunların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin uluslararası düzeyde tanınmasını ve geçerliliğini sağlıyor. Böylece Hitit Üniversitesi mezunları, uluslararası kariyer fırsatlarına daha avantajlı bir başlangıç yapabiliyor.

2025 yılı itibarıyla akredite edilmiş programlardan 8’i TYÇ logosu almaya hak kazandı. Hitit Üniversitesinde 6 farklı akademik birimde akredite edilen 13 programın yanı sıra, 2025 yılı içerisinde 9 yeni program için de akreditasyon başvuruları tamamlandı.

Bu kapsamda; İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Elektrik–Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Bankacılık ve Sigortacılık, Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Antrenörlük Eğitimi programlarının değerlendirme süreçleri devam ediyor.

Saha ziyaretlerinin ardından süreçlerin tamamlanmasıyla, 2026 yılı itibarıyla akredite edilmiş program sayısı 22’ye yükselecek.

Üniversitede TYÇ logosu alma süreci de hızla ilerliyor. 2025 yılı sonuna kadar 5 programın daha TYÇ logosu almasıyla, toplam TYÇ logolu program sayısı 13’e ulaşacak.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, konuya ilişkin değerlendirmesinde kaliteyi bir hedef değil, kurumsal kimliğin ayrılmaz bir unsuru olarak gördüklerini belirtti.

Hitit Üniversitesinin tüm akademik birimlerinde kalite ve akreditasyon kültürünü yaygınlaştırmak, mezunlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını artırmak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Öztürk, şöyle devam etti:

“TYÇ logosu alan ve akredite edilen program sayılarımızın her geçen yıl artması hem öğrencilerimizin geleceğini güvence altına alıyor hem de üniversitemizin ulusal ve uluslararası tanınırlığını pekiştiriyor. Bu süreçte emeği geçen başta TYÇ Uyum ve Akreditasyon Ofisimiz olmak üzere tüm akademik ve idari personelimize yürekten teşekkür ediyorum. Kalite odaklı büyümemiz, dünyayla rekabet eden mezunlar yetiştirme misyonumuzun temelini oluşturmaya devam edecektir. Hitit Üniversitesi, kalite güvencesi sistemini sürekli geliştirmeye yönelik yaklaşımıyla bölgesinde öncü, ülke genelinde ise YÖK'ün 2030 vizyonu kapsamında örnek bir yükseköğretim kurumu olma hedefi doğrultusunda ilerlemektedir.”