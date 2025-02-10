Çorum’da çocuk parkında bulunan kameriye kimliği belirsiz kişi yada kişilerce ateşe verildi.

Alınan bilgiye göre Kale Mahallesi Ata Caddesi'nde bulunan Lozanevler Parkı içindeki kameriyenin yandığını görenler itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine parka polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yanan kameriye ekiplerce söndürülürken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Konu ile ilgili Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamada; "Lozanevler Parkı’ndaki oturma alanı, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kasıtlı olarak yakılarak tahrip edilmiştir. Kamu malına zarar veren sorumluların tespit edilmesi için güvenlik güçlerimiz inceleme başlatmıştır. Bu vandallığı kınıyor, duyarlı vatandaşlarımızdan şüpheli bir durum görmeleri halinde yetkililere bildirmelerini rica ediyoruz." denildi