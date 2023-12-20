Çorum Lokantacılar ve Aşcılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, artan et fiyatları ve diğer giderler yüzünden çok zor durumda olduklarını belirterek; “Bu şartlarda bu mesleğin devam ettirilmesi çok zor.” dedi

Lokantacılar ve Aşcılar Odası’na üye esnaflarla Çakır Sami Tandır’da bir araya gelen Çıtak, lokantacı esnafının yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti.

Lokantacı esnafının artan et, kira, sebze, işçilik ve daha birçok kullanılan malzeme ve emtia fiyatlarının artmasının kendilerini çok zorladığını dile getiren Çıtak;

“Son günlerde kırmızı ete gelen zamlar işi iyice içinden çıkılmaz hale getirdi. Lokantacı esnafı tüm bu olumsuz şartlara ek olarak fiyatlara yansıtmamaktadır. KDV sebebiyle ağır vergi yükünün altında kaldık. Satışların büyük bölümünün kredi kartıyla olduğu için ayrıca kredi kartı komisyonu ödüyoruz. Paket siparişleri internet yoluyla geldiği için aracı kurumlara %10 ile %20 arasında astronomik komisyon bedelleri ödemek zorunda kalıyoruz.” diye konuştu

‘Biz de tüketiciyiz’ diyen Çıtak; "Keşke hiçbir şeyin fiyatı atmasa da bizde fiyatları artırmak zorunda kalmasak. Her fiyat artışı işlerimizi daha da düşürüyor Önceden belirtildiği gibi KDV oranı tüm alışlarda %1 satışlarda %10 olduğundan aradaki %9’luk fark esnafa ek ve ağır bir yük getirmektedir. "Bu şartlarda bu mesleğin devam ettirilmesi çok zor. Yetkililerden bu sorunların çözümü noktasında yardımcı olmasını talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.