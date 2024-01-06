AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı Muzaffer Külcü, 'Söz verdik yaptık, söz veriyoruz yine yapacağız' notuyla yeni bir video mesaj yayınladı.

Külcü, mesajında "Bu şehri yeniden eser belediyeciliği ile buluşturacağız. Bu şehri yeniden hizmet belediyeciliği ile buluşturacağız. Bu şehri yeniden gerçek belediyecilikle inşallah buluşturacağız" dedi.

2009 yılında yola çıkarken Çorum'un geleceğine dair büyük hedefler ortaya koyduklarını ve bu hedeflere ulaşarak devler gibi eserler bıraktıklarını ifade eden Muzaffer Külcü, mesajında yeni hedeflerinden bahsetti.

İşte Külcü’nün o açıklaması:

"Malumumuz bir süredir yoğun bir şekilde belediye başkan adaylığı ile ilgili yoğun çalışmalar yapıyoruz. Bu videomuzla sizlerle bir kez daha buluşmak istedim.

HER MAHALLEMİZİN HER KÖŞESİNDE ESERİMİZ VAR

2009 yılında belediyemiz için yola çıktığımızda bu şehrin geleceğine dair çok büyük hedeflerimiz, çok büyük ideallerimiz vardı. O gün konuştuklarımızın bir çoğunu yapamazsınız, yetiştiremezsiniz diyenler bile olmuştu. Ama biz size inandık, kendimize inandık, ekibimize inandık ve gece-gündüz demeden karıncalar gibi çalışarak hamdolsun görev süremizin sonunda devler gibi eserler ortaya çıkardık. Bunların hepsini burada tek tek saymam mümkün değil. Ama hangi mahallemizin hangi köşesine gitseniz bu eserlerimizi mutlaka görüyorsunuz. Biz bunları mutlaka önemsiyoruz.

GÖNÜLLERE DOKUNDUK

Ama bunların hepsinden daha fazla önemsediğimiz bir şey var ki, o da gönüllere dokunmaktır. Bu şehrin gencine, yaşlısına, kadınına, erkeğine, engellisinden ihtiyaç sahibi hangi kardeşimiz varsa hepsine yetişmeye, onlarla buluşmaya, onlarla el ele gönül gönüle olmaya çalıştık. Hem yaptığımız fiziki yatırımlarla hem de sosyal projelerimizle Türkiye'nin birçok şehrine örnek bir belediyecilik anlayışını ortaya çıkardık. Tabi bunlar dünün işleriydi.

DÜN NASIL BAŞARMIŞSAK, YARIN ÇOK DAHA BÜYÜKLERİNİ BAŞARACAĞIZ

Şimdi biz diyoruz ki yeni bir gün. Öyleyse bugün yeni bir şeyler söylemenin vaktidir. Dünya hızla değişiyor. İhtiyaçlarımız her gün artıyor, çeşitleniyor. Biz de şehirlerin yarışında şehrimizi, Çorumumuzu geride bırakmamak, ileride en öndeki şehirlerden birisi yapmak için çalışmaya yeminliyiz. Bu şehrin insanlarına karşı çok büyük sorumluluklarımız olduğuna inanıyoruz. Yine gece demeden, gündüz demeden çalışacağız. Dün nasıl başarmışsak inanıyorum ki sizlerle el ele vererek yarın çok daha büyüklerini başaracağız. Bunu yaparken her bir kardeşimizi kendi canımızdan aziz bilerek birlikte inşallah başaracağız. Dün söz verdik, yaptık. Bugün yine söz veriyoruz. Göreceksiniz birlikte yine yapacağız.

BU ŞEHRİ YENİDEN GERÇEK BELEDİYECİLİK İLE BULUŞTURACAĞIZ

Bu şehri yeniden eser belediyeciliği ile buluşturacağız. Bu şehri yeniden hizmet belediyeciliği ile buluşturacağız. Bu şehri yeniden gerçek belediyecilikle inşallah buluşturacağız.”