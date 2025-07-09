Kırmızı Şimşekler Taraftar Grubu Lideri Hüseyin Nalcı, Arca Çorum FK'da yaşananların mutluluk verici olduğunu söyledi.

Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın'nın yaptığı ve yapacak olduğu transferlerin tüm şehre ayrı bir heyecan kattığına işaret eden Nalcı, " Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın nezaretinde büyük bir titizlikle yürütülen transfer çalışmalarını bizler de büyük bir heyecanla takip ediyoruz. Şuana kadar açıklanan 6 ismin şehre heyecan kattığını gözlemliyoruz. Bundan sonra açıklanacak isimlerin de aynı heyecanı yaratacağına inanıyoruz. Geçtiğimiz günlerde de söylediğim gibi sadece biraz sabırlı olalım yeter " diye konuştu.

Arca Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez tarafından maraton ve kapalı tribün biletleriyle ilgili yaptığı jestin son derece önemli olduğuna dikkat çeken Nalcı, artık bilet konusunda kimsenin bahanesinin kalmadığına vurgu yaptı. Terlemez'in yaptığı bu jestin Çorum futbol tarihinde bir ilk olduğuna işaret eden Kırmızı-Şimşekler Taraftar Grubu Lideri Hüseyin Nalcı, böyle bir jest karşısında yapılacak tek şeyin tribünleri doldurmak olduğunu kaydetti. İsmail Terlemez'e yaptığı bu jestten dolayı teşekkür ettiklerini dile getiren Nalcı ayrıca, Arca Savunma ortağı olan Savaş Balçık ve Balkar Şirketler Grubu CEO'su Baran Korkmazoğlu'na da kulübe kattıkları değerden ve desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Bu sezon değilse ne zamandan? " diye konuştu.

Yönetimin aldığı karar neticesinde takımın başına Teknik Direktör Tahsin Tam'ın getirildiğini söyleyen Nalcı, "Bize bu dakikadan itibaren hocamıza ve ekibine destek olmak düşer. Daha lig başlamadan yapılan eleştirileri anlamak mümkün değil. Taraftar olmak öncelikle her konuya olumlu yönden bakmayı gerektirir. Her konuda olduğu gibi bu konuda da aceleci davranmamak gerektiğine inanıyorum" dedi.