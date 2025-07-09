28. Orta Kuşak Futbol turnuvasında bugün oynanacak yarı final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

İl Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre yarı final maçlarını Nuriye Çınar Bal ve Muammer Tekmen yönetecek.

Yapılan açıklamaya göre saat 19.00’da oynanacak Kokoreçci Uğur ile Es Bilişim takımları arasındakı maçı Muammer Tekmen yönetecek yardımcılıklarını ise Ömür Soytemiz ve Serhat Emin Arduç yapacak.

Saat 20.30’da Çorum Sürücü Kursu ile Kurt Elektirik takımları arasındaki maçı ise Nuriye Çınar Bal yönetecek yardımcılıklarını ise Mertcan Öğreten ve Lütfican Arduç yapacak.