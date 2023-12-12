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İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, dün katıldığı bir televizyon programında Türkiye’de en çok ezilen iller arasında Çorum’un da olduğunu söyledi.

İç Anadolu Bölgesi’nin devlet desteğinin en az olduğu bölge olduğunu belirten Beker;

“Bu ülkede en ezilen bölge Çorum, Yozgat, Kırşehir, Tokat, Sivas ve Ankara. Hizmetin gitmediği, teşvikin fazla olmadığı bölge İç Anadolu’dur. Bugün Yozgat’a gidin köylerinin yolu yok. Çorum ve Ankara’da işsizlik hat sahfada. Türkiye’den en çok teşvik Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi iken İç Anadolu Bölgesi teşvik ve desteklerden yararlanamıyor.” şeklinde konuştu