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AK Parti Çorum eski Milletvekili Erol Kavuncu, katil İsrail’in Filistin’de kadın, çocuk demeden yaptığı sivil katliamlara tepki gösterdi.

Vahşetin son bulması için gereken her şeyin yapılması gerektiğinin altını çizen Kavuncu, “Bu bir, bütün bir insanlığın, bütün bir insânî değerlerin, var olma, yok olma mücadelesidir” dedi.

İşte o açıklama:

"Filistin, Gazze’de dünyanın en zalim! savaşı yapılmıyor. Çünkü bu bir savaş değil. Çünkü savaş, taraf ya da taraflar arasında olur.

Bir tarafta dünyanın en güçlü, en zalim devlet ve devletleri var, diğer tarafta, yıllardır kendi öz yurdunda, topraklarında, esir, köle muamelesi gören ve gelinen nokta itibariyle yok edilmekle karşı karşıya olan bir halk bir millet, bir "Kuvayı Milliye" hareketi var . Diğer taraftan, dün akşam TRT HABER kanalında, yıllardır ABD de yaşayan TRT HABER Washington muhabiri/temsilcisi Tuna Şanlı korkunç bir haber/bilgi paylaştı.

Dedi ki; Şu an, haber alma kanallarının bu kadar açık olduğu bu devirde, ABD de yapılan yalan haber bombardımanı nedeniyle, ABD halkının çok büyük bölümü, "zavallı İsrail’in kendi topraklarında, Filistin, Gazze de "terörist Hamas'ın, Filistin devletinin" uçakları, tankları, topları, füzleeryle savaşıyor, masum halkını korumaya çalışıyor zannediyor dedi.

İsrail en acımasız, en zalim, en korkunç şekilde kudurmuşçasına her türlü savaş, öldürme, yok etme silahlarını da kullanarak saldırıyor, bütün insanlığı "ilahi adaleti", bir kıyamete, bir kıyamet savaşına zorluyor.

Bu durum asla böyle devam edemez. Böylesi bir ortamda, bu vahşetin müsebbibi, sahibi işleyeni ve ayrıca, "mahalle yanarken saçını tarayan" bir avuç beyinsizsin dışında dünyanın kahir ekseriyeti, maşeri vicdan, böylesi bir zulme, katliama, vahşete asla müsaade edemez etmemeli. Bu bir, " bana dokunmayan bin yıl yaşasın" aşağılık pozisyonu da değil. Zira bu bir, bütün bir insanlığın, bütün bir insânî değerlerin, var olma, yok olma mücadelesidir.

Ez cümle; bütün bu olanların vahametini anlatacak kelime olmamakla birlikte, bu vahşetin son bulması için, en önce ve öncelikle en yakın kendimizden başlayarak, devlet, millet ve bütün bir insanlık ve Türkiye bu vahşetin durdurulması için, "Ya Rabbi! içimizdeki beyinsizlerin! yaptığı şeyler yüzünden bizi helak mı edeceksin" (Araf 155...) Ve sonra, topyekun helak olanların durumuna düşmeden gereken her şey yapılmalıdır.

Bu durumun gereğini, yapmayan, seyreden, gevşek davranan, ayak sürüyen fert, halk, millet, devlet herkes sorumludur, büyük vebal altındadır.”