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Klasik okul müdürlerinin dışında gittiği her okulda yaptığı aktivitelerle hem öğrencilerin hem de velilerin gönlünde taht kuran Ender Özcan Özçakır, Bahçelievler İlkokulu’nda göreve başladı.

Çorum’da çeşitli okullarda 25 yıldır öğretmenlik, müdür yardımcılığı ve müdür olarak görev yapan Ender Özcan Özçakır, sıra dışı okul müdürlüğü ile tanınıyor.

Okullarda sosyal ve kültürel faaliyetlere büyük önem veren Özçakır, hem öğrencilere hem ve velilere yönelik saz, resim gibi çeşitli kurslar düzenleyerek büyük takdir topluyor.

Amacının dünyaya yön veren öğrenciler yetiştirmek olduğunu belirten Özçakır; “Bakanlığımızın 2023 yılı eğitim vizyonu kapsamında Çorum'da eğitim kalitesini artırmak amacındayız. Sosyal ve kültürel faaliyetlerle öğrencilerimizi hayata hazırlamak ilk görevimiz olurken, okulumuz veli ve öğrencilerine yönelik saz, resim gibi kurslar açarak veli, öğrenci ,okul ilişkisini üst düzeye çıkarmaya çalışıyoruz. Dünyanın merkezi Çorum, Çorum'un merkezi Bahçelievler diyoruz ve amacımız dünyaya yön veren öğrenciler yetiştirmek.” dedi

ENDER ÖZCAN ÖZÇAKIR KİMDİR?

İlk görev yeri Kahramanmaraş'ta öğretmenliğe adım attı. Ardından memleketi Çorum'da Kınık Bölge İlköğretim okulunda idareci olarak atandı. Çorum Yahya Kemal Beyatlı İlkokulunda 11 yıl, İsmail Kakaç İlkokulunda 8 yıl 8 ay görev yaptıktan sonra 28 Temmuz 2023 tarihi itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın atama yer değiştirme yönetmeliği ile Bahçelievler İlkokulu Müdürü olarak göreve başladı.