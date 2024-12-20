Türkiye’nin doğusunu ve Karadeniz bölgesini İstanbul’a ve Avrupa’ya bağlayan ve Çorum Osmancık ilçesinin tam ortasından geçen D-100 karayolunda yapılan genişletme çalışmaları ve yol kenarına bordür döşenmesi nedeniyle yıllardır bu yolun ekmeğini yiyen esnafı zor duruma düştü.

İlçe halkının ve yol kenarındaki esnafın fikri dahi alınmadan yapılan yol çalışması nedeniyle yol kenarında uzun yıllardır faaliyet gösteren esnaf ile yoldan geçen araçların bağlantısı kesildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Osmancık esnafının mağduriyetini Meclis’e taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Mehmet Tahtasız, yapılan çalışmaların amacını sordu, esnafın mağduriyetinin giderilmesini istedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki karayolu ticaretinin tek güzergahı niteliğindeki D-100 karayolu, Osmancık ilçemizin tam ortasından geçmesi nedeniyle yıllardır bölge halkının geçim kaynağı haline de dönüşmüştü. İlçeden geçen yol Osmancık’ın ekonomisini canlandırdığı gibi sosyal ve kültürel hayatına da yön vermiştir. Yol boyunca dükkanlar açan esnafımız Osmancık pirincinin, Çorum leblebisinin dünyaya açılmasına katkı koyduğu gibi kendi geçimini de sağlamıştır. İlçe halkının yüzde 10’luk kısmı bu yol sayesinde evine ekmek götürmektedir. Ancak adeta esnaf düşmanlığı yapan Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, D-100 karayolu şehir içi geçişi revize edilerek üç gidiş üç geliş toplam altı şeritli bir yol oluşturulmustur. Bununla beraber yol kenarlarına bordür döşenerek yolun, işletmelerden bağlantısı tamamen kesilmiştir. Yol kenarının bazı bölümlerine küçük cepler yapılsa da bu cepler, ticaret için uygun değildir. Bütün bunlar yapılırken Osmancık halkının ve esnafının görüşü alınmamıştır. Yol kenarlarının kapatılmasıyla araçların dükkanlar önüne girişi engellenmiş, esnafımız daha şimdiden can çekişir noktaya gelmiştir. Bu uygulamadan vazgeçilmeyip yol kenarındaki dükkanlara geçiş sağlanmazsa yol üstündeki esnaflarımız birer ikişer kepenk kapacaktır. Yolun bordürlerle kapatılması yangın ve hastalık durumlarında itfaiye ve ambulans girişine de engel olacaktır. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na soru önergesi vererek esnafı bitirmeye yönelik bu çalışmaların amacını sordum, yapılan yanlıştan bir an önce dönülmesini istedim.”